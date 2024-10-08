Северную Корею заподозрили в строительстве ядерной подводной лодки

В Сеуле полагают, что Пхеньян начал строить подводную лодку с ядерной силовой установкой. Южнокорейские военные говорят о признаках того, что такие работы ведутся в районе города Синпхо в провинции Хамген-Намдо.
