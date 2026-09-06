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Новости для Фанов

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Азиатский хоррор, который меняет восприятие реальности: пять фильмов, после которых ночь длится дольше

Азиатский хоррор, который меняет восприятие реальности: пять фильмов, после которых ночь длится дольше

Есть кино, которое просто развлекает, а есть фильмы, после которых ты ещё несколько вечеров смотришь на экраны и тени в квартире с лёгким подозрением.

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