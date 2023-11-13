Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Одноразовые Зе-соколы: Как наши зенитчики сбили сразу 5 украинских самолетов за один день

Одноразовые Зе-соколы: Как наши зенитчики сбили сразу 5 украинских самолетов за один день

Теперь янки чешут репу по поводу поставок F-16 — ведь собьют сразу же Александр Ситников Фото: Виталий Невар/ТАСС Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой Народной Республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенка Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области.

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