Отец и двое детей погибли в пожаре в Серовском районе

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего рано утром 5 марта в посёлке Пасынок Серовского районаВ Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего рано утром 5 марта в посёлке Пасынок Серовского района.