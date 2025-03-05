Отец и двое детей погибли в пожаре в Серовском районе

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего рано утром 5 марта в посёлке Пасынок Серовского районаВ Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего рано утром 5 марта в посёлке Пасынок Серовского района.
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