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Царьград

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Грузия в июне увеличила экспорт виски в Россию в восемь раз

Грузия в июне увеличила экспорт виски в Россию в восемь раз

Российский импорт виски из Грузии вырос в июне в восемь раз, достигнув 315,8 тыс. долларов. Экономисты считают, что грузинские бренды могут занять нишу на рынке, но основной объём экспорта по-прежнему сосредоточен в Малайзии, Турции и Киргизии.

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