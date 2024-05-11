Си Цзиньпин: "Китай остается надежным партнером Европы" 

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за почти пять лет визит в Европу, подтвердив, что Китай остается надежным партнером Европы и готов укреплять взаимовыгодное сотрудничество между двумя сторонами.
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