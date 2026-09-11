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ЦРУ предупреждало Клинтона о подготовке терактов в США еще в 1998 году

ЦРУ предупреждало Клинтона о подготовке терактов в США еще в 1998 году

ЦРУ еще в декабре 1998 года предупреждало президента США Билла Клинтона о подготовке Усамой бен Ладеном и его сторонниками атак на территории страны, говорится 11 сентября в рассекреченной разведывательной сводке ЦРУ.

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