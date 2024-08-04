В КНДР создают из Ил-76 самолет ДРЛО, похожий на А-50У России

Северная Корея продолжает укреплять свою обороноспособность. Коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что в аэропорту Сунан, главной международной воздушной гавани Пхеньяна, продолжаются работы по переоборудованию борта Ил-76 авиакомпании Air Koryo в воздушную платформу раннего предупреждения.
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