В КНДР создают из Ил-76 самолет ДРЛО, похожий на А-50У России

Северная Корея продолжает укреплять свою обороноспособность. Коммерческие спутниковые снимки указывают на то, что в аэропорту Сунан, главной международной воздушной гавани Пхеньяна, продолжаются работы по переоборудованию борта Ил-76 авиакомпании Air Koryo в воздушную платформу раннего предупреждения.