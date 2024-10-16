Видео: забег китайских человекоподобных роботов в пустыне Гоби  

Роботы-гуманоиды Star1 соревнуются в забеге по пустыне Гоби / © Robot Era На кадрах, снятых в конце прошлого месяца, два робота ростом 170 сантиметров и весом 65 килограммов каждый соревнуются друг с другом в пустыни Гоби.