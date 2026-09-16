Житель многоэтажки застолбил парковочное место бетонной табуреткой

В белорусском Мяделе местный житель нестандартно решил вопрос с парковкой во дворе: он установил на асфальте табуретку с прикреплённым бетонным утяжелителем, а рядом краской нанёс номер своей квартиры.
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