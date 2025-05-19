Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    Заметьте эта сволочь не думает о законности санкций вообще.Тоесть совершать перевороты в мире это нормально.газопрово...Санкции не работа...
  • Eduard
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Случилось неожиданное: украинские военные и политические Тelegram-каналы накрыл таинственный туман тишины

Случилось неожиданное: украинские военные и политические Тelegram-каналы накрыл таинственный туман тишины

Журналист ВГТРК и депутат Московской Городской Думы Андрей Медведев… «Читать украинские Тelegram-каналы — штука малоприятная, но нужная.

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Комментарии
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Валерий Тимофеев
Хохлы переваривают происходящее в Стамбуле! Жмут не залежных со всех сторон, цена ошибок неимоверно высока-жизнь! Поумнеть, они, конечно не поумнели, но подумать есть о чем! 😄😢🤪
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