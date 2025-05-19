Случилось неожиданное: украинские военные и политические Тelegram-каналы накрыл таинственный туман тишины

ВТ

Валерий Тимофеев

Хохлы переваривают происходящее в Стамбуле! Жмут не залежных со всех сторон, цена ошибок неимоверно высока-жизнь! Поумнеть, они, конечно не поумнели, но подумать есть о чем! 😄😢🤪