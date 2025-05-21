Царьград Коллаж Царьграда Поступили сообщения, что террористы осадили нашу военную базу Хмеймим в Сирии, а после террористы, предварительно, все узбекского происхождения, попытались взять её штурмом, призывая по рации сдаться на чистом русском.
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