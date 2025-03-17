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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майк Буденхольцер: «Нам нужно попасть в плей-офф и постараться там что-то сделать»

«Думаю, одной из главных проблем является защита. Мы просто недостаточно хороши в защите. Мы должны найти способ стать лучше на этой стороне площадки.

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