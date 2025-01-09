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Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам". МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ НЕ ПО НАСЛЫШКЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ! НА ТАЙВАНЕ ТО ЖЕ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ, НАШ ОПЫТ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КИТАЮ!
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3 час.
М
ММ
Ну, следующим этапом Зеле осталось начать сниматься в порнофильмах. Версия "Наполеон порно" как раз. Правда его там будут использовать только для игры членом на пианино, но это уж каждому по способностям..
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3 час.
Олег Орлов
Удивительно, но более 50% украинцев его поддерживают... Не знаю правда это или нет...
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2 час.
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