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Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам

Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам&quot;. МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ НЕ ПО НАСЛЫШКЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ! НА ТАЙВАНЕ ТО ЖЕ МОЖЕТ  СЛОЖИТЬСЯ ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ, НАШ ОПЫТ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КИТАЮ!
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3 час.
М
ММ
Ну, следующим этапом Зеле осталось начать сниматься в порнофильмах. Версия &quot;Наполеон порно&quot; как раз. Правда его там будут использовать только для игры членом на пианино, но это уж каждому по способностям..
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3 час.
Олег Орлов
Удивительно, но более 50% украинцев его поддерживают... Не знаю правда это или нет...
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2 час.

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