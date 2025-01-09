Владимир Соловьев "Китайцы разложили интервью Зе-гопника по полкам". МЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЕМ НЕ ПО НАСЛЫШКЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ! НА ТАЙВАНЕ ТО ЖЕ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ПОДОБНАЯ СИТУАЦИЯ, НАШ ОПЫТ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КИТАЮ!

М ММ Ну, следующим этапом Зеле осталось начать сниматься в порнофильмах. Версия "Наполеон порно" как раз. Правда его там будут использовать только для игры членом на пианино, но это уж каждому по способностям..