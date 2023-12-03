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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Украина "мобилизует" кошек для отправки в зону боев

Военнослужащие ВСУ начали привлекать к военной службе животных, пишут местные СМИ. Согласно публикациям, речь идет не только о служебных собаках, но и о кошках, которых используют для борьбы с грызунами на позициях.

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