Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Всем эскадронам вернуться на базу": ЧВК "Медведи", о которых молчат сводки, возвращаются на фронт

"Всем эскадронам вернуться на базу": ЧВК "Медведи", о которых молчат сводки, возвращаются на фронт

Коллаж Царьграда Под Купянском прорвана оборона, до Оскола осталось меньше семи километров. На Донецком фронте не хватает людей, в окопы бросают тыловой персонал.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Удачной охоты, МЕДВЕДИ!!! Добивайте этих мразей безжалостно, бандерье должно быть уничтожено.
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13 час.
ВМ
Вениамин Мельников
сводки с курского направления-позиционные бои,на фронте без перемен. Тяжело? Да. Ждем,надеемся,верим в стойкость воинов и мудрость Генштаба.
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13 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Удивляет та лёгкость, с которой Западу удалось свернуть массово мозги русским людям на Окраине и то послушание по &quot;невмешательство в американские выборы&quot;. Мы вас будем бомбить руками иуд, но вы в наши дела не суйтесь со своими Интернационалами.
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9 час.

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