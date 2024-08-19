Коллаж Царьграда Под Купянском прорвана оборона, до Оскола осталось меньше семи километров. На Донецком фронте не хватает людей, в окопы бросают тыловой персонал.
"Всем эскадронам вернуться на базу": ЧВК "Медведи", о которых молчат сводки, возвращаются на фронт
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Удачной охоты, МЕДВЕДИ!!! Добивайте этих мразей безжалостно, бандерье должно быть уничтожено.
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13 час.
ВМ
Вениамин Мельников
сводки с курского направления-позиционные бои,на фронте без перемен. Тяжело? Да. Ждем,надеемся,верим в стойкость воинов и мудрость Генштаба.
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13 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Удивляет та лёгкость, с которой Западу удалось свернуть массово мозги русским людям на Окраине и то послушание по "невмешательство в американские выборы". Мы вас будем бомбить руками иуд, но вы в наши дела не суйтесь со своими Интернационалами.
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9 час.
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