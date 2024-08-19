ВЖ

Ванька Жуков

Удивляет та лёгкость, с которой Западу удалось свернуть массово мозги русским людям на Окраине и то послушание по "невмешательство в американские выборы". Мы вас будем бомбить руками иуд, но вы в наши дела не суйтесь со своими Интернационалами.