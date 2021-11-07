ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ НОЖ?

Александр НиколаевичВоенное делоПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ НОЖ? В повседневной жизни мы частенько пользуемся ножом. Особенно он незаменим во время приготовления пищи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКарпов ИльяА как раньше награждали шпагами, саблями? В чем их разница от энергии ножа? А что с энергией ножа, если он к НОЖНАХ, как кортик? Где лучше держать нож, на груди, как у Маугли или спецназовцев, за спиной или за голенищем сапога (ведь это по сути НОЖНОЙ МЕЧ)? А как влияет энергия ножа, если человек спит, а его нож находится рядом? Есть ли разница в ножах с гардой и без? А если лезвие извивается, как у ножа крис?Комментировать
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