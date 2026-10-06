Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

377 подписчиков

В России зафиксировано более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 на 40-й неделе

В России зафиксировано более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 на 40-й неделе

На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели, сообщили 6 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым