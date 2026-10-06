В России зафиксировано более 688 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 на 40-й неделе

На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тысяч случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели, сообщили 6 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.
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