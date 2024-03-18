Сибиряк из 24-й бригады спецназа получил Орден Мужества за героизм в СВО

Уроженец села Красная Сибирь Кочковского района Максим уже награжден медалью Суворова, «За боевые отличия», а также медалью «За отвагу» за корректировку стрельбы артиллерии, в результате чего была уничтожена польская САУ «Краб».
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