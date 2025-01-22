Строительный рынок — в открытом доступе

Новый дашборд раскрывает всем желающим данные о застройщиках, их проектах и строительном рынке в целомНа рынке недвижимости появился новый инструмент, помогающий девелоперам увидеть объем жилищного строительства и оценить его рыночный потенциал, гражданам — получить больше необходимой информации о застройщиках, а экспертам — сделать более точные выводы о соотношении спроса и предложения в сегменте новостроек.