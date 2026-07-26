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This Weekend's Tweets Were So Hilarious That I Genuinely Snorted In Public And Scared A Stranger

This Weekend's Tweets Were So Hilarious That I Genuinely Snorted In Public And Scared A Stranger

"My husband texted me saying he was feeling very nauseous so I told him to take a pregnancy test for a second I thought maybe I was bein insensitive but then he texted back saying 'you told me you were wearing a condom' and I’ve been laughing about it all day.

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