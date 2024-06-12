Суд в Москве заочно арестовал снайпершу из "Грузинского легиона" ВСУ Иванеишвили

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили, которая принимает участие в боевых действиях против армии России в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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