"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события. За последние десять лет и особенно за время конфликта на Украине, страна переживает очень серьезный комплексный процесс промышленных, технологических, научных, а в то же время идеологических, политических, административных и социокультурных преобразований.
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