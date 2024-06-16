"Ошеломляюще". Турецкий журналист посетил Мелитополь и был поражен

В России в последние годы происходят поистине ошеломляющие события. За последние десять лет и особенно за время конфликта на Украине, страна переживает очень серьезный комплексный процесс промышленных, технологических, научных, а в то же время идеологических, политических, административных и социокультурных преобразований.