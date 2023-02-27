Взрывы прогремели на объектах в Киеве и Киевской области в ночное время суток

После информации о том, что украинский беспилотник осуществил атаку белорусского аэродрома Мачулищи, что в нескольких километрах к югу от Минска, стали появляться сведения об атаке российских ударных дронов по объектам противника на севере Украины.
После информации о том, что украинский беспилотник осуществил атаку белорусского аэродрома Мачулищи, что в нескольких километрах к югу от Минска, стали появляться сведения об атаке российских ударных дронов по объектам противника на севере Украины.
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