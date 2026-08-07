От зарядки до ПДД: как в Твери детям прививают здоровый образ жизни и навыки дорожной безопасности

В Твери дошкольники совместили зарядку с уроком дорожной безопасности. В преддверии всероссийского Дня физкультурника, который отмечают во вторую субботу августа, в Твери состоялась акция «Зарядка со стражем порядка».
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