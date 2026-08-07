Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

От зарядки до ПДД: как в Твери детям прививают здоровый образ жизни и навыки дорожной безопасности

От зарядки до ПДД: как в Твери детям прививают здоровый образ жизни и навыки дорожной безопасности

В Твери дошкольники совместили зарядку с уроком дорожной безопасности. В преддверии всероссийского Дня физкультурника, который отмечают во вторую субботу августа, в Твери состоялась акция «Зарядка со стражем порядка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии