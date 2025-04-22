Задержание топ-чиновников в Кушве связано с делом экс-министра ЖКХ Смирнова

Задержание начальника комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова в Кушве (Свердловская область) связано с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
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