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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Задержание топ-чиновников в Кушве связано с делом экс-министра ЖКХ Смирнова

Задержание начальника комитета ЖКХ Александра Шурыгина и директора МКУ «Коммунальные сети» Рустама Мамедова в Кушве (Свердловская область) связано с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

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