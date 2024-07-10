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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Англия 2-й раз подряд вышла в финал Евро. До этого не доходили дальше полуфинала

Англия 2-й раз подряд вышла в финал Евро. До этого не доходили дальше полуфинала

Команда под руководством Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов (2:1) в полуфинале Евро-2024.  Таким образом, сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы во второй раз подряд – оба при главном тренере Гарете Саутгейте.

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