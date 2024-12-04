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План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

План Кита руками Олафа. Что готовит Трамп России – войну или мир

Автор: Владимир Скачко Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев с большим металлическим чемоданом, и толпа вздрогнула: что он привез просроченному Владимиру Зеленскому - немного бабла для поправки госбюджета войны или просто вместительный чемодан в подарок? Зеленский же сегодня в таком положении, что ему и то, и другое – в самый раз.

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