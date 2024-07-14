«Корейский Range Rover»: новый Hyundai Palisade показался на свежих рендерах

Премьера нового, второго по счету поколения флагманского внедорожника Hyundai Palisade все ближе. Машину могут показать уже очень скоро, на что намекает резко возросшее количество публикаций в Сети на тему этой модели.
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