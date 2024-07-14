«Корейский Range Rover»: новый Hyundai Palisade показался на свежих рендерах

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Премьера нового, второго по счету поколения флагманского внедорожника Hyundai Palisade все ближе. Машину могут показать уже очень скоро, на что намекает резко возросшее количество публикаций в Сети на тему этой модели.

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