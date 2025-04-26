❗️ Крымчанка и её сын-инвалид не могут получить положенное новое жильё почти 30 лет Жительница Евпатории обратилась в СК России, сообщив о длительном непредоставлении ее семье жилья.
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❗️ Крымчанка и её сын-инвалид не могут получить положенное новое жильё почти 30 лет Жительница Евпатории обратилась в СК России, сообщив о длительном непредоставлении ее семье жилья.