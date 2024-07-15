Стояногло: "В ЕС мы можем войти только как нейтральная страна  и вместе с Приднестровьем"

В Евросоюз Молдова может войти только как нейтральная страна, только вместе с Приднестровьем и решенным приднестровским вопросом, не поступаясь ценностями и традиционным наследием нашего народа, всех его этнических сообществ.
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