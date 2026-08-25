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Мировое обозрение

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Как в Латвии книги, игрушки и рукописи объявили «оружием массового поражения»...

Как в Латвии книги, игрушки и рукописи объявили «оружием массового поражения»...

Латвия официально объявила войну бумаге. Сейм одобрил запрет на ввоз печатной продукции из России, и теперь книги, газеты и даже рукописи приравнены к стратегическому сырью, угрожающему национальной безопасности.

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