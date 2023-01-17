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В Якутии полиция установила руководителя ювелирного салона, подозреваемую в присвоении украшений

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 28-летняя жительница города Якутска, подозреваемая в присвоении ювелирных изделий.

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