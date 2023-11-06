Над Россией зажглось невероятное полярное сияние

Жители ряда российских городов могли наблюдать необыкновенное явление — небо окрасилось в алый цвет. По словам специалистов из Института прикладной физики, дело в том, что Землю накрыла магнитная буря, при этом степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G3 — из пяти возможных.