Медвежий угол
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Медвежий угол

38 741 подписчик

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Сколько же этих будут терпеть?

Сколько же этих будут терпеть?

Совершенно не хотела касаться этой темы, но вот последнее сообщение от приехавших в Россию, получивших хороший прием, но не ихбавившихся от хохлизма, трудно вообще принять.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
И у меня был случай! Пришло время делать ремонт. Купил я на базаре кучу материалов- и тут же встал вопрос: -А ты- то сам умеешь все это делать? Подумав, я честно сказал себе: -Не умею! Но нашлись на том же базаре грамотные люди, которые грамотно меня направили. Вот так я познакомился с супружеской парой из Зап Украины. Ребята были просто вне всяких сомнений! Они работали по 15 час в сутки! Спали у нас же, в нашей квартире на матрацах. За месяц работы взяли только один выходной- и то, потому, что измотались до предела. Просто нужен был день, чтобы привести себя в порядок...  Сделали все в высшей степени! Мы с ними честно расплатились и даже выдали премиальные за хорошую работу. Расстались взаимно довольными. Потом я узнал: Эта парочка, приехав на родину, закатила пир. И вот на этой пьянке их собратья их же и обворовали! Боюсь, что сейчас картина будет совсем другой. Эти ведь так нам старались все сделать по высшему разряду только потому, что не было у них за спиной диаспоры, которая их отмажет, прикроет... Сейчас хозяин ситуации- тот самый Незаменимый Специалист. И не приведи господи что- то сказать ему поперек! В лучшем случае, получишь плевок в морду. В худшем- получишь пару сломанных ребер и судебный иск за то, что «спровоцировал». Ну, а наш суд, как известно, Самый Гуманный в Мире!
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5 час.
Володя Золотарев
была граница был порядок сейчас страну в гадюшник превратили
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4 час.
Roman Resser
Тут дело не в диаспорах. У нас всю жизнь в верхах главенствовало украинское лобби. Дело в менталитете. Славянство тяжело переломить, так как нужно ломать каждого. Поэтому, у славян разногласия. Этим и воспользовались англосаксы. А иных ... достаточно сломать главу диаспоры, и все под каблуком.
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4 час.
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