Сколько же этих будут терпеть?

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Sergey Ivanov

И у меня был случай! Пришло время делать ремонт. Купил я на базаре кучу материалов- и тут же встал вопрос: -А ты- то сам умеешь все это делать? Подумав, я честно сказал себе: -Не умею! Но нашлись на том же базаре грамотные люди, которые грамотно меня направили. Вот так я познакомился с супружеской парой из Зап Украины. Ребята были просто вне всяких сомнений! Они работали по 15 час в сутки! Спали у нас же, в нашей квартире на матрацах. За месяц работы взяли только один выходной- и то, потому, что измотались до предела. Просто нужен был день, чтобы привести себя в порядок... Сделали все в высшей степени! Мы с ними честно расплатились и даже выдали премиальные за хорошую работу. Расстались взаимно довольными. Потом я узнал: Эта парочка, приехав на родину, закатила пир. И вот на этой пьянке их собратья их же и обворовали! Боюсь, что сейчас картина будет совсем другой. Эти ведь так нам старались все сделать по высшему разряду только потому, что не было у них за спиной диаспоры, которая их отмажет, прикроет... Сейчас хозяин ситуации- тот самый Незаменимый Специалист. И не приведи господи что- то сказать ему поперек! В лучшем случае, получишь плевок в морду. В худшем- получишь пару сломанных ребер и судебный иск за то, что «спровоцировал». Ну, а наш суд, как известно, Самый Гуманный в Мире!