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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Мерфи обыграл Трампа, Перри против Бинэма, другие партии

16-17 ноября пройдут встречи 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.  Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия 1/8 финала 16 ноября Люка Бресель (Бельгия) – Том Форд (Англия) – 16.

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