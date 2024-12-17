PharmRes: антираковые вещества содержат тарантулы и японские мечехвосты

Австралийские ученые из Квинслендского университета и других исследовательских институтов обнаружили в пауках-тарантулах и крабах-мечехвостах вещества, которые могут помочь в борьбе с лекарственной устойчивостью, возникающей при лечении прогрессирующей меланомы.