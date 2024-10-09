Игорь Осинькин пока останется в "Крыльях"

В последние дни в Самаре активно обсуждается ситуация в футбольном клубе "Крылья Советов".Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, после встречи с тренерами, руководством клуба и капитаном команды, сделал важное заявление, которое развеяло слухи о возможных кадровых перестановках.