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Нижегородская правда

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Нижегородская делегация отправится на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбург

Нижегородская делегация отправится на Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбург

10 тысяч молодых людей из 191 страны мира получили приглашения на Международный фестиваль молодежи — 2026, который пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге.

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