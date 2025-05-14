Политика как он...
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Политика как она есть

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WP: предложение Путина о переговорах поменяло ход дискуссии о санкциях

WP: предложение Путина о переговорах поменяло ход дискуссии о санкциях

Переговоры о санкциях в отношении России, которые европейские чиновники вели с представителями США, неожиданно изменили направление после предложения президента РФ Владимира Путина о проведении переговоров по Украине.

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