TVcenter.ru

559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пахом Петров
    Ты эт чё, из поклонников певца ртом , ахах 🤣🤣🤣🤣“Чтоб больше вас ...
  • Светлана Грушкина
    Любовь приходит и уходит, но платить алименты детям надо обязательно. Разводятся с женой, но не с детьми. Анастасии ж...«Расставаться с э...
  • Сергей Васильев
    Майданов прав на 100% и обсуждать поведение этого выродка больше не стоит. Его и остальных ему подобных, гнать в шею ...“Человек, который...

Светлана Пермякова вышла в свет с молодым помощником Максимом Скрябиным. Разница в возрасте у них – 19 лет

Светлана Пермякова вышла в свет с молодым помощником Максимом Скрябиным. Разница в возрасте у них – 19 лет

Знаменитая Светлана Пермякова появилась на премьере сериала «Умная Маша», куда её пригласила одна из главных героинь Настасья Самбурская.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх