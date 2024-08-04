На Олимпийских играх корейцы выставили 175-сантиметрового дзюдоиста против 204-сантиметрового спортсмена

На Олимпийских играх в Париже состоялся один из самых необычных поединков в истории спорта. Сборная Южной Кореи решила удивить своего французского соперника на турнире по смешанному дзюдо, выставив на поединок с легендарным Тедди Райнером, вес которого превышает 140 кг, а рост составляет 204 см, своего 175-сантиметрового дзюдоиста Ли Ен Хвана, выступающего в категории до 81 кг.