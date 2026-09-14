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Царьград

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Арман Царукян поделился фото подготовки к UFC 331 в Лос-Анджелесе

Арман Царукян поделился фото подготовки к UFC 331 в Лос-Анджелесе

Русский боец Арман Царукян готовится к схватке с Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе. Царукян опубликовал фото со своих тренировок, заявив о завершении подготовительного этапа перед боем.

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