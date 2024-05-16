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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Браузерная версия Xbox Cloud Gaming стала поддерживать мышь и клавиатуру в 26 играх Mi...

Браузерная версия Xbox Cloud Gaming стала поддерживать мышь и клавиатуру в 26 играх Mi...

Браузерная версия Xbox Cloud Gaming стала поддерживать мышь и клавиатуру в 26 играхMicrosoft запустила поддержку мыши и клавиатуры в бета-версии сервиса Xbox Cloud Gaming для 26 игр, среди которых такие хиты, как Fortnite, Sea of Thieves и Halo Infinite.

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