Браузерная версия Xbox Cloud Gaming стала поддерживать мышь и клавиатуру в 26 играх Mi...

Браузерная версия Xbox Cloud Gaming стала поддерживать мышь и клавиатуру в 26 играхMicrosoft запустила поддержку мыши и клавиатуры в бета-версии сервиса Xbox Cloud Gaming для 26 игр, среди которых такие хиты, как Fortnite, Sea of Thieves и Halo Infinite.