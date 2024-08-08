Диетолог рассказала о преимуществах заморозки продуктов

Заморозка является одним из самых простых, доступных и надежных способов заготовки продуктов. О преимуществах данного метода в пятницу, 8 августа, рассказала «Известиям» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.
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