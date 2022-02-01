Daily Moscow

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В РФ увеличили часть социальных выплат и пособий

В России повысили часть социальных выплат и пособий. Как сообщает РБК, с 1 февраля в Российской Федерации на 8,4% увеличена часть соцвыплат, пособий и компенсаций, соответствующее постановление было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

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