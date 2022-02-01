В РФ увеличили часть социальных выплат и пособий

В России повысили часть социальных выплат и пособий. Как сообщает РБК, с 1 февраля в Российской Федерации на 8,4% увеличена часть соцвыплат, пособий и компенсаций, соответствующее постановление было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.