Мощные взрывы в Одессе и Запорожье, на Украине ревет воздушная тревога, атака беспилотников и крылатые ракеты, где еще прозвучали взрывы 19 июня Юлия СоколоваПосле полуночи в украинских СМИ появилась информация об атаке российских беспилотников.