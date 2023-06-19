Пронедра

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Ильмер
    Есть один ритуал, который реально помогает. Вы приходите а церковь, ставите свечи всем почитаемым иконам, и молитесь....Ритуалы в День ле...
  • Яков Колпакчи
    Всех упокоимГлава украинской ...
  • Варич Сергей
    Туда ему и дорогаГлава украинской ...

Мощные взрывы в Одессе и Запорожье, на Украине ревет воздушная тревога, атака беспилотников и крылатые ракеты, где еще прозвучали взрывы 19 июня

Мощные взрывы в Одессе и Запорожье, на Украине ревет воздушная тревога, атака беспилотников и крылатые ракеты, где еще прозвучали взрывы 19 июня

Мощные взрывы в Одессе и Запорожье, на Украине ревет воздушная тревога, атака беспилотников и крылатые ракеты, где еще прозвучали взрывы 19 июня Юлия СоколоваПосле полуночи в украинских СМИ появилась информация об атаке российских беспилотников.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх