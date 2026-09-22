Aaron Donald, Rams gash Giants, vow to reach another level

Aaron Donald and the Los Angeles Rams throttled the New York Giants for their first win of 2026, but the All-Pro defender sees room to improve.
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