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Дума разрешила регистрироваться на российских сайтах с иностранной электро...

Дума разрешила регистрироваться на российских сайтах с иностранной электро...

Дума разрешила регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почтой до 2025 года, но кнопки входа через Google надо убратьВ ходе пленарного заседания Государственной думы РФ в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий продление срока, в течение которого на российских сайтах допускается регистрация пользователей с использованием зарубежных сервисов, включая иностранные адреса электронные почты, до 1 января 2025 года, пишет ТАСС.

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