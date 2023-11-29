Дума разрешила регистрироваться на российских сайтах с иностранной электро...

Дума разрешила регистрироваться на российских сайтах с иностранной электронной почтой до 2025 года, но кнопки входа через Google надо убратьВ ходе пленарного заседания Государственной думы РФ в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий продление срока, в течение которого на российских сайтах допускается регистрация пользователей с использованием зарубежных сервисов, включая иностранные адреса электронные почты, до 1 января 2025 года, пишет ТАСС.