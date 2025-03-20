Во Франции гражданам раздадут брошюры о выживании в случае ядерной войны

Власти Франции намерены выпустить для граждан руководство по выживанию. Это будет 20-страничная брошюра, в которой будут изложены 63 меры о том, как защитить себя и свои семьи в случае вооруженного конфликта, стихийных бедствий, промышленных аварий или использования ядерного оружия.